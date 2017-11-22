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Доходность гособлигаций вновь пошла вверх
Финансы 


2017 Ноябрь 22 ( Среда )  12:17:49
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Azərbaycan

Баку/22.11.17/Turan: На состоявшемся 21-го ноября аукционе средневзвешенная доходность по двухлетним государственным облигациям выросла по сравнению с предыдущим (24-ое октября) аукционом примерно на 2,6% и достигла 11,63% годовых, сообщает Бакинская фондовая биржа.

На торгах реализован весь выставленный объем облигаций - 30 млн. манат. При этом девять инвесторов на их приобретение подали 20 заявок на общую сумму 54,8 млн. манат.

На следующей неделе Минфин выставит на торги облигации сроком хождения 182 дня на общую сумму 30 млн. манат. --08D--